Сили оборони завдали ударів по РЛС, пунктах управління та складах росіян

Підрозділи Сил оборони України протягом 16 квітня та в ніч на 17 квітня завдали ударів по пунктах управління, радіолокаційних станціях і логістичних об’єктах противника. Серед уражених цілей — РЛС “Небо-М” та “Подльот”.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, уражено командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге на тимчасово окупованій території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками в районах Тьоткіно Курської області РФ, Успенівки та Зеленого Запорізької області.

Крім того, під удари потрапили база ремонту й обслуговування техніки у Клинкиному, логістичний хаб у Мангуші та склад зберігання десантно-штурмових катерів у Чорноморському на ТОТ Криму.

Також уражено склади боєприпасів у районах Скадовська, Пантелеймонівки та Довжанська, а також склади матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів у районах Сабівки та Ровеньок.

За результатами попередніх ударів підтверджено знищення лабораторії БпЛА в районі Орлинського 9 квітня, а також ураження РЛС “Небо-М” у Бєлгородській області РФ 16 квітня та РЛС “Подльот” у Ростовській області РФ 15 квітня.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.