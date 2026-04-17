Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після російської атаки

У Чернігові після масованої атаки РФ у ніч на 17 квітня тимчасово призупинила роботу ТЕЦ. Через це у місті припинено подачу гарячої води.

Про це повідомили в Чернігівській міській раді.

За інформацією КП “Теплокомуненерго”, об’єкти критичної інфраструктури зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на їхню роботу.

Реклама

Реклама

Наразі на місці працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства.

Станом на 17 квітня гаряче водопостачання тимчасово зупинене. Точні терміни відновлення поки не визначені, оскільки необхідна детальна оцінка масштабів пошкоджень.

Нагадаємо, уночі 17 квітня окупанти завдали ударів БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури Чернігова. На місці атак виникли пожежі. Без світла залишилися близько 6 тис. абонентів.