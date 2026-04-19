Масована атака на Чернігів: загинув 16-річний хлопець, є поранені

У Чернігові внаслідок масованої атаки російських дронів загинув 16-річний хлопець. Ще щонайменше чотири людини постраждали.

У Чернігові після удару дронів загинув підліток, є руйнування

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, російські війська атакували місто вночі, коли люди спали, зафіксовано влучання на різних локаціях.

Реклама

Реклама

Тіло загиблого хлопця рятувальники виявили під час розбору завалів.

У місті зафіксовані значні руйнування: пошкоджено ліцей і приватні будинки.

Також були влучання на території промислового об’єкта та одного з медичних закладів, який не працював і був фактично зруйнований ще у 2022 році.

Пожежі на місцях ударів ліквідували, на місці працюють усі необхідні служби.