МВФ б’є на сполох щодо допомоги Україні через параліч у парламенті

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування коштів, повідомив його представник.

Як повідомляє Bloomberg, український парламент має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

Однак депутати досі не обговорили кілька змін, яких вимагає МВФ, що є проявом непокори президенту Володимиру Зеленському і може призвести до паралічу парламенту.

Ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п’ятому році війни, однак їх необхідно ухвалити для розблокування решти фінансування. Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

«Можу сказати, що я стурбована», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано в понеділок у коментарі Bloomberg.

Очікується, що представники МВФ на чолі з керівником місії Гевіном Греєм розпочнуть зустрічі з українськими депутатами з 18 березня, повідомило джерело, обізнане з ситуацією, яке побажало залишитися неназваним, оскільки йдеться про приватні обговорення. Кредитор із Вашингтона є другим за величиною іноземним донором України.

Останнє загострення відбувається на тлі ризику, що Україна може залишитися без коштів уже за кілька місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет Європейського Союзу на понад 90 млрд євро (104 млрд доларів) через суперечку щодо постачання нафти.

У найгіршому сценарії — якщо фінансування не надійде — центральному банку, можливо, доведеться безпосередньо кредитувати Міністерство фінансів, щоб перекрити дефіцит, як це вже було в перший рік повномасштабного вторгнення, заявив минулого тижня в інтерв’ю Bloomberg голова НБУ Андрій Пишний.

Це робить фінансування від МВФ ще більш нагальним.

Зеленський у суботу заявив, що «готовий обговорити з представниками парламенту зміни до закону про мобілізацію, щоб депутати могли піти на фронт», фактично пригрозивши їм призовом, якщо вони не виконають вимоги.

«Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій», — сказав він журналістам у Києві.

Цей конфлікт є найочевиднішим сигналом того, що президент більше не може повністю розраховувати на свою парламентську більшість. Українські депутати, зокрема й представники опозиції, здебільшого підтримували уряд із початку війни Росії, однак ця ситуація може змінюватися.

«На жаль, представники опозиції не додають своїх голосів за різні важливі законопроєкти», — сказав Зеленський. «Навіть щодо законів, які не є терміновими, завжди потрібно домовлятися з опозиційними силами, переконувати їх упродовж тривалого часу».

Багато депутатів планують скласти повноваження, зазначив президент, не уточнюючи деталей.

Серед змін, які має схвалити парламент, — запровадження податку на додану вартість для домогосподарств і компаній, зареєстрованих у спрощеній системі оподаткування. Інша вимога стосується зниження порогу оподаткування для міжнародних посилок.