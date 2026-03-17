Україна отримала від ЄС фінальні умови для вступу

Уряд України отримав від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Йдеться про завершення формування повного пакета вимог для набуття членства.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, українська делегація в Брюсселі отримала умови за кластерами 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

За її словами, Україна вперше в історії має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу до Європейського Союзу. Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала бенчмарки за кластерами 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

Реклама

Реклама

Свириденко зазначила, що наступними кроками стануть успішне закриття переговорних кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним етапом набуття повноправного членства України в ЄС.

Вона також наголосила, що уряд продовжить виконувати умови вступу, впроваджувати необхідні реформи та звітувати перед Європейським Союзом.

Отриманий документ з умовами Кабінет міністрів одразу направив до Верховної Ради для спільної роботи над їх виконанням.