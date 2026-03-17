FT: З дахів Відня Кремль веде прослуховування

З верхніх поверхів колишньої імператорської кінної школи у Відні за золотими куполами російського православного собору можна розгледіти скупчення супутникових антен.

Усі посольства потребують безпечного зв’язку зі своїми столицями. Але ці антени, встановлені на будівлі російського представництва в центрі Відня, мають інше призначення, за словами експертів і західних представників безпеки, пише Financial Times.

Зокрема, вони не спрямовані на схід.

Через чотири роки після початку війни в Україні дахи розгалужених російських дипломатичних об’єктів в австрійській столиці непомітно відновили одну зі своїх найважливіших функцій часів холодної війни — як найбільша прихована платформа радіоелектронної розвідки Кремля на Заході.

«Це одна з наших головних проблем щодо російської діяльності тут. Ми знаємо, що вони націлюються на урядові та військові комунікації країн НАТО за допомогою наявних у них засобів», — сказав один високопоставлений європейський дипломат у Відні. «Відень справді набув для них великого значення… це їхній хаб у Європі».

Із Відня Росія веде спостереження не лише за супутниковими та електронними комунікаціями в Європі, а й на Близькому Сході та в Африці, зазначили посадовці та експерти.

Хоча вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинило хвилю висилок російських дипломатів із більшості європейських країн, нейтральна Австрія обрала більш поблажливий підхід щодо російських представництв.

Навіть австрійська служба внутрішньої розвідки (DSN) нещодавно попередила, що «технічні можливості та адаптивне розміщення станцій радіоелектронної розвідки Російської Федерації [у Відні] становлять значний ризик безпеці у сфері контррозвідки».

Один із західних розвідників у Відні повідомив, що протягом останніх двох років вони спостерігали встановлення кількох нових антен та інших незвичних конструкцій на дахах. Також привертає увагу частота, з якою деякі російські антени змінюють своє положення.

Це свідчить про те, що їх активно використовують для наведення на різні супутники, додав він, зазначивши, що антени, призначені для зв’язку посольства з Москвою, не потребували б переміщення.

Наприклад, напередодні Мюнхенської безпекової конференції минулого місяця одну з найбільших антен на даху було переналаштовано. Вона повернулася до попереднього положення наступного дня після завершення конференції. MSC є найважливішим щорічним глобальним зібранням представників сфери безпеки та оборони в Європі.

Відстеження таких змін положення антен дає рідкісне уявлення про інтереси російської радіоелектронної розвідки.

Хоча західні розвідувальні служби неохоче говорять про технічні можливості Росії, аналіз відкритих джерел допомагає заповнити прогалини.

Сотні високоякісних знімків обладнання на дахах, які бачили журналісти FT і проаналізували експерти, дають уявлення про інтереси російських шпигунів.

Ці фото протягом останніх двох років зробила група віденських інженерів-електронників та ентузіастів зв’язку NomenNescio (лат. «я не знаю імені»), які документують дах найбільшого російського комплексу у Відні, жартома названого «Russencity».

Розташований на східному березі Дунаю, «Russencity» — це комплекс площею близько дев’яти акрів, оточений високими огорожами безпеки, що включає кілька житлових будівель і школу для дітей російських дипломатів.

У центрі розташована шестиповерхова восьмикутна будівля, де міститься російська місія при ООН, дах якої вкритий супутниковими антенами.

Представник NomenNescio Еріх Мехель заявив, що група робила знімки високої роздільної здатності та аерофотозйомку, щоб визначити, на які супутники спрямована увага росіян у різні моменти.

Більшість антен «Russencity» спрямовані на захід — у бік 18 геостаціонарних супутників між нульовим меридіаном і 15-ю довготою. Фото приймачів сигналу (так званих низькошумових конвертерів, LNC), встановлених перед антенами, дозволяють визначити частоти, на які вони налаштовані.

«Ми ідентифікували чотири супутники», — сказав Мехель: Eutelsat 3B і 10B, а також SES5 і Rascom QAF1. Усі вони забезпечують зв’язок між Африкою та Європою.

На фото також видно, що російські фахівці встановили спеціальні лінзи перед конвертерами, які дозволяють «охоплювати» значно ширший спектр сигналів, ніж зазвичай.

Відень «ідеально розташований» для цього, зазначив Мехель, вказуючи, що трохи більше ніж за 100 км на південний схід, у Афленці, розташована одна з головних станцій супутникового зв’язку Європи. Крім того, столиця Австрії є базою для багатьох міжнародних організацій, зокрема агентств ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК, які мають власні супутникові термінали.

Комплекс «Russencity», будівництво якого розпочалося у 1983 році, ймовірно, з самого початку проєктувався для радіоелектронної розвідки, зазначив австрійський історик Томас Ріглер. «Цей намір, імовірно, був закладений у проєкті».

Комплекс було збудовано за розпорядженням Юрія Андропова — багаторічного керівника КДБ, який певний час очолював СРСР. Його спроєктував головний архітектор Москви як «демонстрацію стратегічного значення Відня», сказав Ріглер.

Інвестиція виправдала себе. У той час як російські агенти зазнають значного тиску в інших частинах Європи, у Відні для них спостерігається справжній бум.

У місті досі працює близько 500 російських дипломатів, і, за оцінками австрійської розвідки, до третини з них можуть таємно виконувати шпигунські функції.

«Russencity» — лише один із кількох об’єктів, залучених до радіоелектронної розвідки. «Поки що ми проаналізували лише дуже малу частину цієї діяльності», — сказав Мехель.

Фото російського посольства за собором також показують антени та інше обладнання, подібне до того, що виявлено в «Russencity».

Російський культурний центр на площі Брамса також має значні установки на даху. Крім того, щонайменше чотири антени розміщені на даху колишнього санаторію на вулиці Штернвартештрассе — колишньої клініки, яку таємно використовували керівники НКВС Сталіна для відновлення і яку росіяни придбали у 1953 році.

На ще одному об’єкті поблизу Дунаю помітні ознаки недавньої активності. Мало хто знає, що пара невисоких житлових будівель також належить російській державі. Протягом багатьох років вони були занедбані, але тепер там встановлені камери спостереження, укріплений вхід, щодня приїжджає автобус, а супутникові знімки показують невеликий павільйон на даху.

Подібні павільйони можна побачити і на дахах посольств США та Великої Британії. За словами Мехеля, їх будують для прикриття чутливого обладнання матеріалами з низькою щільністю.

Великі розвідувальні держави ведуть радіоелектронну розвідку у Відні, зазначив Ріглер. «Росіяни просто роблять це дуже відкрито і часто доволі грубо». За його словами, це пов’язано з відчуттям впевненості.

Австрійська контррозвідка мало що може зробити: за австрійським законодавством шпигунство не карається, якщо воно не спрямоване проти національних інтересів. Попри рекомендації DSN, Відень не проявляє значного бажання висилати дипломатів чи вживати інших заходів проти російських агентів.

DSN передала уряду список осіб, які, за її даними, керують російськими станціями радіоелектронної розвідки у Відні. Але чиновники вважають, що дії на основі цієї інформації можуть лише спровокувати Росію.

Міністерство внутрішніх справ Австрії відмовилося від коментарів, обмежившись висновками останнього звіту DSN.

Російське посольство у Відні не відповіло на запит про коментар.

Австрія є нейтральною країною і не входить до НАТО, але останніми роками активно працює над відновленням безпекових відносин з іншими європейськими державами. Частиною цього стало — принаймні за закритими дверима — визнання Росії спільною загрозою.

Хоча висилка дипломатів може не розглядатися, це не означає, що немає інших способів, якими Австрія може допомогти стримувати та перешкоджати російській діяльності, спрямованій проти європейських інтересів, зазначив один австрійський посадовець у сфері безпеки. Значна частина інформації про те, що відбувається у Відні, передається партнерам.

У розвідці, додав він, інколи краще спостерігати, ніж діяти.