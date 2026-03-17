        На Житомирщині викрили чоловіка, який працював на російський бізнес

        Віктор Алєксєєв
        17 Березня 2026 13:17
        Фігурант займався адмініструванням і просуванням російських вебсайтів у сфері готельного бізнесу / Фото Нацполіція
        Правоохоронці викрили жителя Житомирської області, який співпрацював із бізнесом держави-агресора та легалізував отримані кошти. За даними слідства, він отримав понад 1,7 млн російських рублів.

        Як повідомили в Національній поліції, упродовж 2024–2025 років фігурант займався адмініструванням і просуванням вебсайтів, зокрема у сфері готельного бізнесу. Він забезпечував технічну підтримку серверів та готував звіти щодо індексації сайтів для російських замовників.

        Для отримання оплати чоловік використовував особистий кабінет у платіжній системі, забороненій в Україні. За виконані роботи на його рахунок надійшло понад 1,7 мільйона російських рублів.

        З метою легалізації коштів підозрюваний застосовував онлайн-обмінники для конвертації електронних грошей у гривню та подальшого виведення на власні банківські рахунки.

        Слідчі повідомили фігуранту про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.


