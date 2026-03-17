Зупинити Росію — означає зупинити нові війни: Зеленський про глобальні наслідки агресії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран не лише передав Росії тисячі дронів, а й допоміг налагодити їх виробництво. Також він наголосив, що зупинка Росії допоможе запобігти війнам в інших регіонах світу.

В інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post Зеленський нагадав, що перша ніч повномасштабного вторгнення Росії почалася з масованих ракетних ударів. За його словами, Росія застосувала крилаті, балістичні та інші типи ракет, атакуючи Україну з території Росії та Білорусі.

Президент також заявив, що Іран спочатку передав Росії партію дронів Shahed і запевняв, що постачання обмежиться приблизно 1200–1300 одиницями. Однак, за словами Зеленського, ці обіцянки виявилися неправдивими.

Він зазначив, що Іран не лише передав тисячі дронів, а й надав Росії ліцензії на їх виробництво та допоміг створити два заводи, а також навчав російських військових їх застосуванню.

Коментуючи погрози Ірану у відповідь на підтримку Україною країн Близького Сходу, Зеленський заявив, що Україна не боїться таких заяв і чує їх уже багато років. Він підкреслив, що Сполучені Штати та країни регіону звертаються до України по допомогу у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо перехоплювачів дронів.

Президент наголосив, що за роки повномасштабної війни Росія накопичила значний військовий досвід і технології, що може впливати на інші регіони світу, зокрема Близький Схід, Африку та Європу.

За словами Зеленського, Росія має союзницькі відносини з Іраном і Північною Кореєю, а також прагне підривати єдність Європейського Союзу.

Він також зазначив, що країни Близького Сходу поки не повністю готові до відбиття масованих атак, подібних до тих, які здійснює Росія.

Зеленський підкреслив, що зупинка Росії означатиме запобігання багатьом іншим війнам у світі.