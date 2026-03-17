Генштаб оприлюднив нову статистику втрат РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 березня 2026 року орієнтовно склали близько 1 280 860 осіб, з них 930 — за минулу добу.

Також українські військові знищили 11 783 танки (+2 за добу), 24 218 бойових броньованих машин (+3) та 38 477 артилерійських систем (+20). Крім того, ліквідовано 1 688 реактивних систем залпового вогню (+1) та 1 333 засоби протиповітряної оборони.

Втрати авіації залишаються без змін: 435 літаків і 349 гелікоптерів. Водночас суттєво зросли втрати безпілотників — 183 144 одиниці, з яких 1 991 — за останню добу.

Крім того, знищено 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, а також 2 підводні човни. Уражено 83 744 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+120) і 4 091 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.