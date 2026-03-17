Росія пообіцяла не вербувати кенійців на війну:

Кенія домовилася з Росією про припинення вербування своїх громадян для участі у війні проти України. Рішення ухвалили після зростання кількості кенійців, які підписували контракти з російською армією.

Як повідомляє Reuters, Кенія заявила, що досягла домовленості з Росією про припинення набору кенійців для участі у війні проти України. Як повідомив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, громадяни країни більше не зможуть підписувати контракти через російське міністерство оборони.

За словами Мудаваді, сторони погодилися, що «кенійці більше не будуть зараховуватися» до російської армії. Він також зазначив, що для тих громадян, які вже підписали контракти і перебувають у Росії, організують консульську підтримку через дипломатичні канали.

У Кенії повідомили, що понад 1 000 громадян країни були завербовані для участі у війні на боці Росії. За даними влади, їх приваблювали зарплати у кілька тисяч доларів на місяць, а також бонуси понад 6 тисяч доларів за контракт.

Міністр також наголосив, що влада перебуває під тиском родин завербованих громадян, які почали відкрито говорити про проблему. Раніше кенійська розвідка оцінювала кількість таких найманців у понад тисячу осіб — це значно більше, ніж вважалося раніше.

Водночас Сергій Лавров заявив, що громадяни Кенії добровільно підписували контракти для участі у бойових діях разом із російською армією.

У Києві раніше повідомляли, що на боці Росії можуть воювати понад 1 700 громадян африканських країн, однак точна кількість іноземців залишається невідомою.

Окрім цього, у Кенії заявили про можливість розширення співпраці з Росією у сферах енергетики, туризму та сільського господарства. У Найробі підкреслили, що не хочуть, щоб відносини з Москвою визначалися виключно війною в Україні.