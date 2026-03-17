Дрони РФ вбили двох людей на Сумщині: деталі атак

У Сумській області внаслідок масованих обстрілів за добу загинули двоє людей і ще дев’ятеро отримали поранення. Під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

Як повідомили в поліції Сумської області, протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли громад регіону. Під удар потрапив 31 населений пункт, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні підрозділи.

На Сумщині двоє загиблих і дев'ятеро поранених після масованих атак РФ

У Садівській громаді внаслідок удару безпілотника по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік. Ще один смертельний випадок зафіксовано у Великописарівській громаді — там ворожий дрон влучив у мотоцикл, загинув 48-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждали чоловіки віком 39, 43 і 51 років, а також жінки 30 і 56 років. Окрім цього, після скидання вибухівки з дрона поранення отримав 67-річний чоловік.

У Шосткинській громаді під час атаки безпілотників поранено 46-річних чоловіка та жінку. У Річківській громаді внаслідок удару дрона травмовано 61-річного чоловіка.

У низці громад пошкоджено житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, приватні автомобілі, трансформатори, залізничні колії та лінії електропередач.

На місцях влучань продовжують працювати правоохоронці та вибухотехніки, які фіксують наслідки обстрілів і проводять огляди територій.