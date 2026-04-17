На кордоні затримали громадянку Словаччини, яка відправляла українок у сексуальне рабство

На Закарпатті правоохоронці затримали 56-річну громадянку Словаччини, яку підозрюють у вербуванні українок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Жінку затримали 16 квітня на пункті пропуску “Малий Березний – Убля”. За даними слідства, протягом кількох місяців підозрювана підшуковувала жінок і, використовуючи їх скрутне становище, переконувала виїхати за кордон, обіцяючи вигідну роботу та хороші умови.

Вона повідомляла, що жінки нібито працюватимуть танцівницями та отримуватимуть 50% заробітку, однак фактично їх змушували надавати сексуальні послуги. Одній з жертв, яку завербували у лютому, вдалося втекти.

За інформацією правоохоронців, підозрювана готувалася вивезти ще двох жінок за аналогічною схемою, але була затримана безпосередньо на кордоні.

Її дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 149 КК України — торгівля людьми щодо кількох осіб, вчинена повторно з використанням уразливого стану потерпілих.