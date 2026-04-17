        Економіка

        Іран дозволив рух Ормузькою протокою на час перемир’я в Лівані: ціни на нафту впали

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 16:23
        читать на русском →
        Судно в Ормузькій протоці / Фото: Reuters

        17 квітня Іран оголосив Ормузьку протоку повністю відкритою для комерційного судноплавства під час перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

        Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в мережі X.

        “Відповідно до перемир’я в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду дії припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За його словами, судна повинні проходити за “узгодженим маршрутом”, оголошеним Організацією портів та морського транспорту Ірану.

        Як повідомляє CNBC, ціни на нафту впали більш ніж на 11% після цього оголошення.

        Нагадаємо, Ізраїль і Ліван 16 квітня домовилися про 10-денне перемир’я. Військова кампанія Ізраїлю в Лівані проти угруповання “Хезболла”, яке є близьким союзником Ірану, була однією з ключових перешкод у переговорах між Вашингтоном і Тегераном.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини