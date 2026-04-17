Іран дозволив рух Ормузькою протокою на час перемир’я в Лівані: ціни на нафту впали

17 квітня Іран оголосив Ормузьку протоку повністю відкритою для комерційного судноплавства під час перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в мережі X.

“Відповідно до перемир’я в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду дії припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, судна повинні проходити за “узгодженим маршрутом”, оголошеним Організацією портів та морського транспорту Ірану.

Як повідомляє CNBC, ціни на нафту впали більш ніж на 11% після цього оголошення.

Нагадаємо, Ізраїль і Ліван 16 квітня домовилися про 10-денне перемир’я. Військова кампанія Ізраїлю в Лівані проти угруповання “Хезболла”, яке є близьким союзником Ірану, була однією з ключових перешкод у переговорах між Вашингтоном і Тегераном.