У Харківській області приватна ППО вперше збила реактивний “шахед”: відео

На Харківщині група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний безпілотник Shahed, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год. Це перший зафіксований випадок перехоплення такого типу цілі в межах проєкту розвитку багаторівневої системи ППО.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба”, — йдеться в повідомленні.

Одним з елементів багаторівневої системи ППО є приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури та інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил.

Наразі такі групи формують на 19 підприємствах. Наступним етапом передбачено масштабування проєкту для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.