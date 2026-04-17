        Техно

        У Харківській області приватна ППО вперше збила реактивний “шахед”: відео

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 15:06
        Реактивний "шахед" / Ілюстративне фото: Скриншот
        Реактивний "шахед" / Ілюстративне фото: Скриншот

        На Харківщині група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний безпілотник Shahed, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год. Це перший зафіксований випадок перехоплення такого типу цілі в межах проєкту розвитку багаторівневої системи ППО.

        Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

        “Ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба”, — йдеться в повідомленні.

        Одним з елементів багаторівневої системи ППО є приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури та інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил.

        Наразі такі групи формують на 19 підприємствах. Наступним етапом передбачено масштабування проєкту для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.


