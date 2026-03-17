Куба переживає масштабний енергетичний колапс

На Кубі обвалилася національна енергосистема, залишивши без електрики близько 10 мільйонів людей. Блекаут стався на тлі гострої паливної кризи та тиску з боку США.

Як повідомляє Reuters, на Кубі сталася масштабна аварія енергосистеми, внаслідок чого майже вся країна залишилася без електропостачання. За даними оператора електромереж UNE, блекаут зачепив близько 10 мільйонів людей і став одним із найсерйозніших за останній час.

У компанії повідомили, що наразі триває розслідування причин інциденту. Попередньо виключено масштабну аварію на електростанціях, а основною версією називають проблеми з передачею електроенергії.

Це вже не перший масштабний збій у країні: Куба протягом останніх місяців регулярно стикається з тривалими відключеннями світла, які можуть тривати годинами або навіть днями. Нестабільність у роботі енергосистеми вже призводила до протестів, зокрема нещодавно в країні сталися рідкісні випадки заворушень.

Однією з ключових причин кризи є гострий дефіцит палива. За даними аналітиків і супутникового моніторингу, з початку 2026 року Куба отримала лише дві невеликі партії нафти — з Мексики та Ямайки, тоді як раніше основним постачальником була Венесуела.

Водночас США посилили економічний тиск на Кубу, зокрема припинили постачання венесуельської нафти та пригрозили митами країнам, які продають паливо Гавані. Це ще більше загострило ситуацію для застарілої енергетичної інфраструктури острова, яка критично залежить від імпортного палива.

Попри кризу, кубинська влада заявляє про поступове відновлення електропостачання. Наразі подачу світла почали відновлювати в окремих районах за допомогою локальних енергосистем, що є першим етапом повернення до повноцінної роботи мережі.

Ситуація залишається напруженою: мешканці країни вже звикли до регулярних відключень електрики та змушені шукати альтернативні джерела енергії. Енергетична криза продовжує поглиблювати економічні проблеми Куби та посилює соціальну напругу в країні.