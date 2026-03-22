Куба заявила, що військові готуються до потенційного конфлікту зі США

Куба заявила, що її військові готуються до можливого військового конфлікту зі Сполученими Штатами на тлі загострення відносин між країнами. У Гавані наголошують, що не шукають війни, але вважають такий сценарій реалістичним.

Як повідомляє NBC News, про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо в інтерв’ю програмі Meet the Press.

«Наші військові завжди готові і зараз готуються до можливості військової агресії», — сказав він, додавши, що було б «наївно» ігнорувати ризик конфлікту з огляду на ситуацію у світі.

Водночас кубинська сторона підкреслює, що сподівається уникнути ескалації і не бачить підстав для війни.

Напруження між США та Кубою зросло після американської операції у Венесуелі, внаслідок якої був захоплений президент Ніколас Мадуро — союзник Гавани.

Після цього президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо допустили можливість військового втручання на Кубі. Рубіо заявив, що влада острова має «серйозно турбуватися» про такий сценарій.

Крім того, США посилили економічний тиск: Вашингтон погрожує санкціями країнам, які постачають Кубі нафту, що вже призвело до дефіциту пального та масштабних відключень електроенергії на острові.

У Гавані називають це «агресією» і заявляють, що блокада не може тривати вічно.

Кубинський дипломат також наголосив, що питання зміни влади не є предметом переговорів зі США.

«Характер уряду Куби та його структура не є предметом переговорів. Жодна суверенна держава не веде таких переговорів», — заявив він.

Таким чином, попри контакти між сторонами, Куба демонструє готовність до протистояння і водночас намагається уникнути прямого військового конфлікту.