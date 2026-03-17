        Події

        Сили Оборони знешкодили 154 ворожих БПЛА із 178

        Віктор Алєксєєв
        17 Березня 2026 08:13
        читать на русском →
        В лісосмузі під Києвом місцевий житель виявив залишки збитого "шахеда" та його бойову частину. Архівне фото / Фото Нацполіція
        У ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 110 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.
        Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини