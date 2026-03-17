Вночі росіяни вдарили по енергетичній, портовій та промисловій інфраструктурі Одеси

За інформацією ДСНС, сьогодні вночі росіяни поцілили по енергетичній, портовій та промисловій інфраструктурі Одеси.

Рятувальники працювали на кількох локаціях одночасно, зараз усі пожежі вже ліквідовані. Загиблих та постраждалих немає.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники / Фото ДСНС

Як повідомив у Telegram керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок нічної атаки постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

“У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення”, – додав Кіпер.