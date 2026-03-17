Атака на авіаремонтний завод у РФ: повідомляють про влучання

У місті Стара Русса Новгородської області РФ було атаковано авіаційний ремонтний завод. За даними місцевих пабліків, зафіксовано влучання в один із цехів підприємства.

Як повідомляють російські місцеві ресурси, йдеться про «АО 123 АРЗ», який спеціалізується на обслуговуванні транспортних літаків військової та цивільної авіації. Зокрема, підприємство здійснює повний цикл ремонту літаків, їхніх систем і двигунів, пише ASTRA.

За інформацією пабліків, унаслідок атаки було уражено перший цех заводу. Також стверджується, що сили протиповітряної оборони нібито збили близько семи безпілотників.

Реклама

Реклама

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Підприємство «АО 123 АРЗ» є одним із найбільших у Новгородській області за обсягами державного оборонного замовлення та найбільшим роботодавцем у Староруському районі.