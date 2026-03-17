Україна пропонує США досвід перехоплення дронів і новий безпековий союз

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Patriot не здатні ефективно протистояти масовим атакам іранських дронів Shahed через різницю у вартості та темпах виробництва. За його словами, Україна пропонує союзникам свій досвід у створенні сучасної системи захисту неба за допомогою дронів-перехоплювачів.

В інтерв’ю New York Post президент України Володимир Зеленський заявив, що тисячі ракет Patriot не можуть зупинити десятки тисяч іранських «шахедів», оскільки один такий дрон дешевший приблизно у 40 разів, ніж одна ракета до Patriot. За його словами, з погляду вартості та часу виробництва ракет неможливо змагатися з дронами.

Зеленський зазначив, що Україна має всю систему протиповітряного захисту, окрім антибалістичної, тоді як США мають ефективні антибалістичні системи. За його словами, поєднання цих можливостей могло б дозволити закривати небо над будь-якою державою, яка зазнає масованої атаки, і захищати не лише цивільних та військових, а й критично важливі об’єкти.

Президент наголосив, що дрони у перспективі не матимуть обмежень за відстанню. Він заявив, що сьогодні вони можуть летіти на 100 км, завтра — на тисячу, а згодом — на 10 тисяч кілометрів. Саме тому, за його словами, потрібно будувати сучасну систему захисту, а Україна нині є «номером один» у цих технологіях.

За словами Зеленського, Росія зменшує виробництво ракет і переорієнтовує фінансування на нарощування випуску дронів. Він заявив, що зараз РФ атакує Україну 350–500 дронами на добу, у 2026 році хоче вийти на 600–800, а загальна мета — 1000 дронів на добу.

Президент зазначив, що таку кількість потрібно збивати дронами-перехоплювачами, для чого необхідно мати щонайменше 2–3 тисячі таких засобів. Він додав, що український дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів, а на знищення одного «шахеда» Україна витрачає близько 10 тисяч доларів, тоді як одна ракета до Patriot коштує 4 мільйони доларів.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче, аби США сприймали її як державу, яка лише просить допомоги. За його словами, Київ пропонує реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки та досвідом, здобутим під час війни. Він також зазначив, що союзники США на Близькому Сході вже стикаються з подібними загрозами.

Окремо президент заявив, що Росія щомісяця мобілізує 40–45 тисяч людей, і щоб чисельність її армії не зростала, Україна має знищувати приблизно таку ж кількість окупантів. За його словами, за останні три місяці українські сили знищили 30 тисяч, 35 тисяч і 28 тисяч російських військових відповідно.

Водночас Зеленський сказав, що бачить перспективу мирного врегулювання війни Росії проти України. За його словами, Україна хоче миру значно більше, ніж цього хоче Володимир Путін, а президент США Дональд Трамп також хоче миру, тож у цьому питанні Київ і Вашингтон є союзниками.

Зеленський наголосив, що потрібно щодня шукати варіанти мирної угоди. Він додав, що Україні необхідно зустрітися з американцями, а також що в Києва є ще кілька ідей, як можна змусити цю війну закінчитися.