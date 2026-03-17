Зворушлива історія: врятована із зони бойових дій кобила народила лоша в Харкові

У Харкові кобила, яку евакуювали із зони бойових дій на Харківщині, народила лоша. Тварину врятували поліцейські разом із волонтерами під час спецоперації.

Ця історія могла б бути Різдвяною: у Харкові врятована з-під обстрілів кобила народила лоша

Як повідомили в поліції Харківської області, місяць тому спецпідрозділ «Білий Янгол» разом із волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста України провели евакуацію тварин зі Старосалтівської громади.

Правоохоронці вивезли 19 коней із кінного клубу «Атлант», які після деокупації залишилися без належного догляду. Тварин перевезли на територію харківського іподрому, де їм забезпечили безпечні умови.

Днями на новому місці одна з врятованих кобил народила лоша. За словами помічника начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслава Маркова, новонароджену назвали Ангеліною — на честь загиблих працівників підрозділу «Білий Янгол», які брали участь у порятунку тварин.