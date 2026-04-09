Викрав посилки з поштоматів на 500 тис. грн: у Кривому Розі викрили 16-річного хакера

У Кривому Розі правоохоронці встановили 16-річного підлітка, якого підозрюють у серії зламів поштоматів. Сума завданих збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Криворізькі поліцейські встановили неповнолітнього, якого підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу поштоматів та викраденні посилок.

За даними поліції Дніпропетровської області, підліток, маючи базові знання програмування, детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, що забезпечує отримання посилок.

Згодом він створив програму, яка дозволяла обходити стандартний процес оплати. Також підозрюваний розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем.

У результаті посилки в додатку відображалися як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.