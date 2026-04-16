У Києві поліцейські потрапили під обстріл під час допомоги пораненим: кадри з місця

16 квітня столичні поліцейські, які прибули на місце ракетного удару в Оболонському районі, потрапили під повторний обстріл. У цей момент на місці вже працювали екстрені служби.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Троє спецпризначенців полку поліції №1 прибули на місце обстрілу, щоб разом із медиками надати допомогу постраждалим. За кілька хвилин росіяни завдали повторного удару балістикою.

Унаслідок обстрілу один із правоохоронців дістав осколкове поранення ноги. Колеги наклали йому турнікет, після чого через пошкодження службового автомобіля звернулися до перехожого, який на власному авто доправив пораненого до лікарні.

Наразі постраждалий перебуває в лікарні після складної операції. Ще двох спецпризначенців госпіталізували з контузіями.