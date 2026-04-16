Відпустки у Маямі та бізнес у Криму: що приховує нардеп від ОПЗЖ Віталій Борт, — “Схеми”

Журналісти “Схем” з’ясували, що народний депутат Віталій Борт, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, протягом останніх двох років неодноразово виїжджав до США, де проводив час у Маямі. Загалом менш ніж за два роки він перебував там майже 80 днів.

Деталі діяльності нардепа журналісти “Схем” оприлюднили у новому розслідуванні.

За даними журналістів, парламентар оформлював службові відрядження або погоджував відпустки, але більшість часу проводив з родиною у Флориді, США. У Маямі родина депутата має нерухомість.

Реклама

Реклама

Також журналісти виявили, що родина Борта пов’язана з бізнесом у Криму, який будував транспортні розв’язки на замовлення окупаційної влади на суму 3 млрд рублів. Крім того, встановлено наявність агробізнесу на окупованій частині Запорізької області, перереєстрованого за російським законодавством і записаного на родину депутата.

За інформацією “Схем”, цей бізнес приносить десятки мільйонів гривень прибутку та сплачує податки до бюджету РФ — близько 12 млн грн за три роки, починаючи з 2023-го.

Окрім цього, журналісти зафіксували зв’язки депутата з компанією “ДС Пром Груп”, яка після його обрання до Верховної Ради почала отримувати мільярдні контракти на будівництво та ремонт доріг у межах “Великого будівництва”. У 2023 році Антимонопольний комітет заборонив цій компанії участь у держзакупівлях через змову з іншою фірмою, що належала зятю Борта.

Сам народний депутат, а також його родичі й пов’язані особи відмовилися від коментарів.