        Засмагає в Іспанії та планує повернення до України: журналісти розшукали нардепа Корявченкова “Юзіка”

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 12:46
        Юрій Корявченков / Фото: Facebook
        Народний депутат від фракції “Слуга народу” Юрій Корявченков (“Юзік”) після допиту в НАБУ виїхав з України та перебував в Іспанії. За даними журналістського розслідування, його родина проживає там від початку повномасштабного вторгнення, а нещодавно придбала нерухомість.

        Про це повідомляє Українська правда.

        За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, 13 березня Корявченков відвідав допит у НАБУ, а вже 14 березня о 14:18 виїхав з України через пункт пропуску “Краківець” на власному автомобілі.

        Журналісти встановили, що депутат перебував у місті Бланес поблизу Барселони, де проживає його родина. Зафіксовано, що він провів там щонайменше кілька днів після виїзду з України.

        “А якщо дослідити сторінку депутата в соцмережах, то останніми місяцями Корявченков бере участь у засіданнях парламентського комітету здебільшого онлайн і переважно із засмагою на обличчі”, – йдеться в публікації УП.

        Під час спілкування з журналістами Корявченков повідомив, що перебуває у відпустці за власний рахунок та планує повернутися до України наприкінці тижня. Він також відмовився коментувати можливу причетність до справи щодо виплат у “конвертах».

        Дружина депутата підтвердила, що родина придбала квартиру в Іспанії у кредит на суму 150 тисяч євро. За даними розслідування, раніше родина орендувала житло в цій країні.

        Також, за інформацією джерел, з початку року депутат неодноразово відвідував Іспанію, зокрема наприкінці минулого року, у лютому та в березні після допиту в НАБУ.

        На запит журналістів у Верховній Раді повідомили, що депутат перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, однак питання щодо підстав для виїзду за кордон належить до компетенції прикордонної служби.

        Засідання парламентського комітету / Фото: УП

