В Карелії планують закопати капсули з українською землею

У російському Петрозаводську влада планує закласти біля меморіалу «Вічний вогонь» капсули із землею, привезеною з окупованих територій України. Також поруч мають встановити барельєф, присвячений війні проти України, повідомляє Медиазона.

Про це повідомив глава Карелії Артур Парфенчиков, передає Медіазона. За його словами, землю «з місць боїв СВО» планують привезти вже у 2026 році.

Крім того, окремий барельєф, присвячений війні, мають встановити біля стели «Місто військової слави».

Парфенчиков зазначив, що такі рішення ухвалені з метою «увічнення пам’яті про земляків, які загинули за батьківщину», а також для того, щоб пов’язати «їхній подвиг із подвигом предків».