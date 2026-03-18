Ексголову ВЛК на Харківщині підозрюють у видачі фіктивних меддовідок ухилянтам

У Харківській області колишнього голову військово-лікарської комісії підозрюють у видачі фіктивних медичних довідок. Документи дозволяли військовозобов’язаним уникати служби та могли використовуватися для незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили кілька фактів видачі довідок військово-лікарської комісії з неправдивими діагнозами. При цьому фактичного проходження повного медичного огляду окремими військовозобов’язаними не відбувалося.

“Надалі ці довідки ставали підставою для оформлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаних із відповідними відмітками, що дозволяло уникнути виконання військового обов’язку та могло бути використано для незаконного виїзду за межі України”, – розповіли в поліції.

Наразі 69-річному колишньому голові ВЛК при одному з відділів ТЦК та СП Харківської області повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За санкціями статей підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.