США хочуть завершити війну в Україні заради протистояння Китаю — Politico

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливе завершення війни в Україні як інструмент протистояння Китаю. У Києві така стратегія викликає занепокоєння, адже може передбачати поступки Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в американській адміністрації. За їхніми словами, у Вашингтоні вважають, що заохочення Росії до припинення війни та її повернення в глобальну економіку може послабити зв’язок Москви з Пекіном.

Йдеться, зокрема, про можливість економічного зближення США і Росії, включно з інвестиціями, що, на думку команди Трампа, може змінити баланс сил у світі на користь Заходу. В адміністрації вважають Китай головною довгостроковою загрозою, тоді як Росія розглядається як менш стратегічно небезпечний гравець.

Попри понад рік безрезультатних переговорів, представники Трампа продовжують шукати можливості для домовленостей із Москвою. Зокрема, спеціальний представник Стів Віткофф і Джаред Кушнер неодноразово контактували з російською стороною, а останні переговори у Москві назвали «продуктивними».

Водночас українські чиновники скептично оцінюють такі підходи. Один зі співрозмовників Politico зазначив, що спроби «перезавантажити» відносини з Росією вже були в минулому і не дали результату, згадавши політику Німеччини щодо Сходу, після якої Росія розв’язала війну в Європі.

Також у Києві вважають, що спроби розірвати союз між Росією та Китаєм малоймовірні, оскільки обидві країни мають спільну антагоністичну позицію щодо США. Китай, зі свого боку, відкрито підтверджує стратегічне партнерство з Москвою, називаючи його «стійким за будь-яких умов».

Критики цієї стратегії вказують, що навіть у разі часткового зближення США і Росії йтиметься лише про обмежену тактичну співпрацю, а не про реальний розрив із Китаєм. При цьому Пекін і надалі розглядає Росію як важливого партнера, що забезпечує енергоресурси та стратегічну глибину.

В адміністрації Трампа також визнають, що повністю розірвати зв’язки між Москвою і Пекіном буде складно. Водночас там наполягають, що навіть часткове послаблення цього союзу може бути вигідним для США.