У столиці спостерігають посилення мобілізаційних заходів: Київський ТЦК спростовує

Останніми днями у мережі почали з’являтися повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у Києві. У Київському міському ТЦК та СП спростували цю інформацію.

Про це пише 24 Канал.

“Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було”, — повідомили у військкоматі.

Офіцер ЗСУ та засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов розповів, що на вулицях Києва стало набагато більше патрулів ТЦК – перекривали навіть центральну дорогу.

“До цього такі облави бачив лише у Харкові. Тобто мобілізація посилюється, і все тими самими методами насильницького примусу до виконання свого громадянського обов’язку”, — написав Касьянов.

За словами військового та публіциста Євгена Дикого, у столиці перебуває не лише велика кількість заброньованих громадян, а ще й ухилянтів, пише “Телеграф”.

“Те, що зі столицею нарешті перестають “панькатися”, може дати досить серйозне посилення війська. До того ж це й політично важливо, щоб ворог не міг розганяти тему про те, що села повністю “вигребли під нуль” (що, на жаль, правда), а столицю не чіпають (що, на щастя, не так)”, — зазначає Дикий.