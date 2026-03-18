Суд у США скасував скорочення у “Голосі Америки” і розкритикував рішення адміністрації Трампа

Федеральний суд у США зобов’язав відновити понад 1000 співробітників «Голосу Америки», яких раніше відправили у відпустку в межах скорочень. Рішення стало ударом по політиці адміністрації Дональда Трампа щодо медіа.

Про це повідомляє NBC News. Суддя окружного суду США Ройс Ламберт заявив, що Агентство США з глобальних медіа має скасувати рішення про відсторонення працівників «Голосу Америки».

У рішенні суддя зазначив, що керівниця агентства Карі Лейк «неодноразово ігнорувала законодавчі вимоги», а сама адміністрація не змогла належно обґрунтувати скорочення.

Раніше той самий суддя визнав призначення Лейк на посаду голови Агентства США з глобальних медіа таким, що порушує федеральне законодавство та Конституцію США. Відповідно, її дії на посаді можуть бути визнані недійсними.

Директор «Голосу Америки» Майкл Абрамовіц, який також був відправлений у відпустку, привітав рішення суду і заявив, що команда готова повернутися до роботи.

На тлі скорочень «Голос Америки» був змушений скоротити мовлення з 49 мов до лише чотирьох, що суттєво обмежило його аудиторію.

Позов проти адміністрації Трампа подав сам Абрамовіц, вимагаючи відновлення редакційної незалежності медіа. Саме в межах цієї справи суд і ухвалив рішення.

Минулого тижня Дональд Трамп висунув кандидатуру Сари Роджерс на посаду керівника агентства замість Карі Лейк.