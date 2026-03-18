“Я не можу уявити життя без Apple” — Кук прокоментував чутки про відставку

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що не планує залишати посаду, спростувавши чутки про можливу відставку. Він наголосив, що не уявляє свого життя без компанії.

Про це Кук сказав в інтерв’ю програмі Good Morning America. За його словами, він «глибоко любить те, що робить», і працює в Apple вже 28 років, отримуючи задоволення від роботи та команди.

«Я не можу уявити життя без Apple», — зазначив він, коментуючи питання про своє майбутнє в компанії.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що в Apple обговорюють сценарій, за якого Кук може залишити посаду генерального директора на початку 2026 року. Водночас ішлося про внутрішнє планування наступності, а не про ухвалене рішення.

Під час інтерв’ю Кук також говорив про розвиток компанії напередодні її 50-річчя, зокрема про штучний інтелект, конфіденційність і освітні ініціативи. Він наголосив, що технології можуть мати як позитивний, так і негативний вплив залежно від того, як їх використовують.

Крім того, CEO Apple заявив, що компанія інвестує близько 600 млрд доларів у США протягом наступних чотирьох років, зокрема у виробництво компонентів і напівпровідників.