        Росія атакувала Харків: одна людина загинула, є постраждалі

        Сергій Бордовський
        18 Березня 2026 11:30
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Харкові внаслідок удару російського дрона загинула одна людина, одна дістала поранення і ще одна людина звернулася за медичною допомогою. Влучання зафіксували у Холодногірському районі міста.

        Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов. За їхніми даними, російські війська атакували приватний сектор бойовим безпілотником.

        У результаті обстрілу загинув 54-річний чоловік. Ще один постраждалий, 45-річний чоловік, отримав вибухові поранення — його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу.

        За словами Терехова, влучання сталося на околиці міста. У прилеглих приватних будинках вибито шибки. Ще одна людина звернулася за медичною допомогою після удару.

        На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення обставин.


