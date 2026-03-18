Росія атакувала Харків: одна людина загинула, є постраждалі

У Харкові внаслідок удару російського дрона загинула одна людина, одна дістала поранення і ще одна людина звернулася за медичною допомогою. Влучання зафіксували у Холодногірському районі міста.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов. За їхніми даними, російські війська атакували приватний сектор бойовим безпілотником.

У результаті обстрілу загинув 54-річний чоловік. Ще один постраждалий, 45-річний чоловік, отримав вибухові поранення — його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу.

Реклама

Реклама

За словами Терехова, влучання сталося на околиці міста. У прилеглих приватних будинках вибито шибки. Ще одна людина звернулася за медичною допомогою після удару.

На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення обставин.