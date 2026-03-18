Скандал у Росії: пропагандист Кремля різко розкритикував Путіна

Відомий російський пропагандист Ілья Ремесло несподівано виступив із різкою критикою президента РФ Володимира Путіна та війни проти України. Його публікація викликала шок і активне обговорення в російських телеграм-каналах.

У своєму Telegram-каналі Ремесло опублікував пост, у якому заявив, що «перестав підтримувати Путіна», і навів низку причин. Зокрема, він назвав війну проти України «тупиковою», заявивши про великі втрати та відсутність вигоди для громадян РФ.

Також він розкритикував економічні наслідки війни, санкції та падіння рівня життя, звинуватив владу у «задушенні свободи інтернету і ЗМІ», а самого Путіна — у небажанні чути суспільство. Окремо Ремесло заявив, що президент РФ перебуває при владі надто довго і повинен піти у відставку.

У підсумку він написав, що Путін «не є легітимним президентом» і має бути притягнутий до відповідальності. Пізніше він додав ще одну причину — «потяг до розкоші», звинувативши оточення російського лідера у збагаченні.

Публікація викликала здивування серед проросійських ресурсів. У телеграм-каналах почали припускати, що акаунт Ремесла могли зламати або що пост був опублікований випадково.

Втім, згодом сам Ремесло записав відео, з якого зрозуміло, що його канал не зламували і він написав усе особисто. Він також пообіцяв продовжити тему.

У наступному повідомленні він порівняв критику Путіна з критикою американського президента Дональда Трампа, зазначивши, що в США така критика є нормальною практикою. Ремесло додав, що російська влада має «терпіти критику», і знову закликав Путіна піти.

Ілья Ремесло роками підтримував російську владу, виступав у федеральних ЗМІ та критикував опозицію, зокрема Олексія Навального. Його різка зміна позиції стала несподіванкою навіть для його прихильників.