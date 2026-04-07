        Російська розвідка шпигувала за громадянами ЄС, США та України через Wi-Fi роутери — СБУ

        Сергій Бордовський
        7 Квітня 2026 21:47
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Служба безпеки України спільно з ФБР та європейськими правоохоронцями викрила масштабну операцію російської воєнної розвідки зі шпигування через зламані Wi-Fi роутери. У межах кібероперації вдалося заблокувати понад 100 серверів.

        Як повідомили в СБУ, спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Польщі та правоохоронними органами ЄС проведено міжнародну кібероперацію з нейтралізації розвідувальної діяльності росії.

        За даними слідства, російська воєнна розвідка зламувала офісні та домашні Wi-Fi роутери в Україні, країнах ЄС та США, використовуючи вразливості застарілого обладнання.

        Після проникнення до пристроїв зловмисники перенаправляли інтернет-трафік через підконтрольну мережу DNS-серверів, що дозволяло їм перехоплювати паролі, токени автентифікації та іншу конфіденційну інформацію, включно з електронними листами.

        Отримані дані планували використовувати для кібератак, інформаційних диверсій і збору розвідданих.

        У зоні особливої уваги були державні органи, підрозділи Сил оборони України та підприємства оборонно-промислового комплексу.

        У результаті операції вдалося заблокувати понад 100 серверів і вивести з-під контролю російських спецслужб сотні маршрутизаторів в Україні.

        Наразі тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних до кіберзлочинів.

        У СБУ закликали власників роутерів оновити програмне забезпечення пристроїв, встановити актуальні оновлення безпеки та змінити паролі доступу. Також рекомендують вимкнути доступ до панелі керування з мережі інтернет і перевірити налаштування на наявність підозрілих змін.

        Провайдерів телекомунікацій просять сприяти своїм клієнтам у впровадженні заходів кібербезпеки.


