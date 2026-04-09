Російські субмарини діяли біля кабелів і трубопроводів Британії: що відомо

Британія вперше публічно заявила про таємну операцію Росії у своїх водах. За даними Лондона, російські підводні човни понад місяць діяли біля критичної інфраструктури.

Велика Британія викрила таємну операцію Росії у Північній Атлантиці, під час якої російські підводні човни діяли поблизу кабелів і трубопроводів, повідомляє BBC.

Як заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, британські сили понад місяць відстежували активність російських субмарин. У операції, за його словами, брали участь ударний підводний човен класу «Акула» та дві спеціалізовані розвідувальні субмарини Головного управління глибоководних досліджень Міноборони РФ.

У відповідь Велика Британія розгорнула військові сили для цілодобового спостереження. За російськими підводними човнами стежили кораблі та авіація.

За оцінкою Лондона, ударний підводний човен міг бути використаний як відволікаючий фактор, тоді як інші апарати діяли безпосередньо біля критичної інфраструктури. При цьому британська сторона заявляє, що доказів пошкоджень немає, однак перевірки тривають разом із союзниками.

Гілі попередив Росію про «серйозні наслідки» у разі будь-яких спроб зашкодити підводним кабелям або трубопроводам.

У МЗС України заявили, що такі дії РФ демонструють глобальні загрози з боку російського режиму та закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

Як пояснюють експерти, Велика Британія значною мірою залежить від підводних кабелів і трубопроводів, через які передається понад 90% інтернет-трафіку та забезпечується енергопостачання. Водночас ця інфраструктура є вразливою, адже повністю контролювати морське дно неможливо.

За даними BBC, підрозділи РФ, що займаються глибоководними дослідженнями, мають спеціальні апарати, здатні працювати на великих глибинах, зокрема перерізати кабелі або встановлювати обладнання для спостереження.

На тлі цих подій Велика Британія оголосила про посилення оборонних заходів. Зокрема, планується збільшення витрат на оборону, додаткове фінансування протичовнової авіації та запуск нової програми Atlantic Bastion.

За словами Гілі, Росія залишається головною загрозою для Великої Британії та її союзників по НАТО.