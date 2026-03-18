Нова атака на посольство США в Іраку: що відомо

У Багдаді вранці 18 березня пролунали вибухи в районі посольства США після атаки дронів і ракет. Напади стали черговим епізодом загострення на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляють Reuters і CNN із посиланням на джерела в службах безпеки. За їхніми даними, безпілотник атакував посольство США, розташоване в укріпленій «Зеленій зоні» в центрі Багдада.

Також повідомляється, що щонайменше три дрони були спрямовані на американський дипломатичний об’єкт поблизу міжнародного аеропорту Багдада. У відповідь активували систему протиповітряної оборони C-RAM.

За інформацією джерел, дві ракети, які летіли в бік посольства, були перехоплені. Внаслідок атак зафіксовано певні пошкодження навколо дипломатичного комплексу.

Напередодні, 17 березня, посольство США також зазнало ракетних і дронових ударів, які супроводжувалися сиренами та вибухами поблизу дипмісії.

За даними Reuters, за атаками стоять підтримувані Тегераном угруповання, які завдають ударів по американських об’єктах в Іраку у відповідь на військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, що триває з 28 лютого.

Інформації про загиблих наразі немає. На початку березня посольство США евакуювало частину персоналу через загрозу безпеці.