СБУ затримала коригувальника удару по одній з найбільших ТЕС України

Служба безпеки України затримала на Харківщині російського інформатора, який збирав дані для підготовки повторного удару по одній з найбільших теплових електростанцій України. Його викрили на початку шпигунської діяльності.

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Харківській області. За її даними, фігурантом є мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС і був завербований російськими спецслужбами.

За інформацією слідства, він отримав завдання з’ясувати технічний стан станції після попередніх обстрілів, а також результати відновлювальних робіт. Окрім цього, агент мав перевірити наявність засобів протиповітряної оборони поблизу об’єкта.

Дані він збирав під час розвідки місцевості біля станції, а також у розмовах зі знайомими. Правоохоронці затримали його та вилучили смартфон із зібраною інформацією.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації про розміщення або переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливу додаткову кваліфікацію його дій.