Чим допоможе військовий рекрутер: що робити, якщо червоний “Резерв+”

Рекрутер Сил територіальної оборони ЗСУ надає персональні послуги: вирішує питання з військовим обліком, підбирає вакансію у війську, супроводжує на ВЛК.

Мережа військового рекрутингу поширилась на всі обласні центри і великі міста. В Силах територіальної оборони ЗСУ військовий рекрутинг перетворено на персональний сервіс. Пояснюємо, чим допоможе військовий рекрутер і як він підбирає вакансії у війську.

Питання з військовим обліком

Скасоване бронювання, відстрочка, яку не продовжили, позначка про розшук у додатку «Резерв+» – з цими питаннями найчастіше звертаються чоловіки призовного віку. За телефоном 0 800 505 163 рекрутери сім днів на тиждень консультують з питань військового обліку.

Рекрутери отримали доступ до реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг», отже мають можливість перевірити статус громадянина без звернення до ТЦК та СП.

Під час співбесіди рекрутер з’ясовує, яка освіта, цивільний досвід, навички, стан здоров’я. З урахуванням цих даних підбирається вакансія у війську.

Важливо: дані про громадян не передаються третім особам, за умови звернення до рекрутера відвідування ТЦК не потрібне. Рекрутер вирішує всі питання з військовим обліком та супроводжує на ВЛК.

Чим рекрутер допомагає на ВЛК

Військова лікарська комісія встановлює придатність до військової служби на основі медичних документів, виписок про наявні хвороби та аналізи. Рекрутер Сил територіальної оборони допомагає зібрати всі необхідні документи, разом з кандидатом відвідує ВЛК. Додаткову консультацію надає медична служба центру рекрутингу Сил ТрО.

Мобілізація чи контрактна служба?

Кандидат на службу самостійно обирає шлях, яким він бажає долучитися до війська: мобілізація чи служба за контрактом. Військовий рекрутер пояснює ключові відмінності та переваги контрактної служби перед мобілізацією. Зокрема, в Збройних Силах України діють кілька видів строкових контрактів, які «закріплюють» на посаді:

на 1 рік – для хлопців та дівчат у віці до 25 років, які вирішили добровільно вступити у військо. Після завершення контракту вони отримують право на відстрочку терміном на 12 місяців;

– для солдатського та сержантського складу. Військовослужбовці, які обрали такий вид контракту, гарантовано попадають на службу в обраний підрозділ;

– для офіцерського складу. Офіцери, в тому числі офіцери запасу, проходять службу в обраному підрозділі;

« Контракт 18-24 » на 1 рік – контрактна служба на бойових посадах для молоді до 25 років, яка передбачає виплату бонусу в 1 мільйон гривень протягом першого року служби та відстрочку на 12 місяців;

«Контракт 18-24: Дрони» на 2 роки – контрактна служба в підрозділах безпілотних систем для молоді до 25 років, яка передбачає виплату бонусу в 1 мільйон гривень протягом дії контракту та відстрочку на 12 місяців.

Отже, рекрутер Сил територіальної оборони вирішує питання з військовим обліком, супроводжує на ВЛК і допомагає вибрати вакансію у війську, яка максимально відповідає здоров’ю та освіті кандидата. Контракт чи служба по мобілізації – військовозобов’язані вирішують самостійно. Отримати консультацію та домовитися про співбесіду можна за телефоном 0 800 505 163.