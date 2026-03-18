Росія атакувала 147 дронами: 128 цілей знищено, є влучання

У ніч на 18 березня російські війська атакували Україну 147 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 із них, однак зафіксовано й влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, атака тривала з 18:00 17 березня, противник застосував дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. Понад 70 із них становили «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено знищення або подавлення 128 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на трьох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.