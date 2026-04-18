Стрілянина у Києві: кількість загиблих зросла до шести

У Києві зросла кількість жертв стрілянини в Голосіївському районі. Загалом загинули шестеро людей, ще низка постраждалих отримали допомогу.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, п’ятеро людей загинули безпосередньо внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті. Ще одна жінка, яка перебувала серед десяти госпіталізованих, померла в лікарні. Її особу наразі встановлюють, попередньо їй було близько 30 років.

Реклама

Реклама

Крім того, медики надали допомогу на місці ще шістьом постраждалим. Серед них — чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку нападник підпалив перед стріляниною. Від госпіталізації батьки немовляти відмовилися.