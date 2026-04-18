Після стрілянини в Києві перевіряють усі зв’язки нападника: триває розслідування

Слідчі Національної поліції та СБУ розслідують усі обставини нападу в Києві на звичайних людей. Нападника ліквідували, відомо про шістьох загиблих і 14 поранених, однак кількість постраждалих може зрости.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, нападник тримав заручників і одного із них убив. Ще чотирьох людей він застрелив просто на вулиці. Крім того, одна жінка померла в лікарні від важкого поранення.

Зеленський зазначив, що чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо про 14 поранених. Президент уточнив, що ця цифра може збільшитися, оскільки люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених є 12-річний хлопчик.

За словами глави держави, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю, нападник підпалив квартиру. Також відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності, довго жив на Донеччині та народився в Росії.

Президент наголосив, що зараз встановлюють усе, що може бути відомо про нападника і причини його дій. За його словами, слідчі опрацьовують кілька версій, а також перевірятимуть усі електронні пристрої, телефон і зв’язки чоловіка.

Зеленський додав, що міністр внутрішніх справ, СБУ та генеральний прокурор інформуватимуть суспільство про перебіг розслідування, а вся перевірена інформація має бути надана людям.