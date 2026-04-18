Теракт у Києві: Серед загиблих сімейна пара

За фактом розстрілу цивільних і захоплення заручників у Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Унаслідок нападу загинули шестеро осіб, триває розслідування обставин злочину.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, провадження розпочато за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже встановили особу стрільця — це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Серед загиблих сімейна пара: чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження отримав вогнепальне поранення і перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину та мотивів його вчинення.