        Суспільство

        На Харківщині прогнозують дощі, заморозки та мокрий сніг

        Віктор Алєксєєв
        18 Квітня 2026 20:52
        читать на русском →
        Харків. 18 квітня 2018 року / Фото Glavnoe.in.ua
        У Харківській області на найближчі дні прогнозують нестійку погоду з опадами та зниженням температури. Очікуються дощі, заморозки, а також мокрий сніг.

        Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

        У неділю, 19 квітня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень істотних опадів не очікується. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 4–9° тепла, вдень — 9–14°. У Харкові вночі очікується 5–7° тепла, вдень — 11–13°.

        У понеділок, 20 квітня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер залишиться північним, 7–12 м/с. Уночі можливі заморозки в повітрі та на ґрунті — від 0 до 3°, вдень температура підніметься до 7–12° тепла.

        У вівторок, 21 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами. Вночі очікуються невеликі, а вдень значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер зміниться на східний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до 0–3°. Вдень повітря прогріється до 5–10° тепла.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини