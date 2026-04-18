На Харківщині прогнозують дощі, заморозки та мокрий сніг

У Харківській області на найближчі дні прогнозують нестійку погоду з опадами та зниженням температури. Очікуються дощі, заморозки, а також мокрий сніг.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У неділю, 19 квітня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень істотних опадів не очікується. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 4–9° тепла, вдень — 9–14°. У Харкові вночі очікується 5–7° тепла, вдень — 11–13°.

У понеділок, 20 квітня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер залишиться північним, 7–12 м/с. Уночі можливі заморозки в повітрі та на ґрунті — від 0 до 3°, вдень температура підніметься до 7–12° тепла.

У вівторок, 21 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами. Вночі очікуються невеликі, а вдень значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер зміниться на східний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до 0–3°. Вдень повітря прогріється до 5–10° тепла.