        Стрілянина у Києві: є загиблі та поранені, поліція проводить спецоперацію

        Віктор Алєксєєв
        18 Квітня 2026 17:58
        КОРД готується до штурму супермаркету / Фото із соцмережі
        У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені. Поліція проводить спецоперацію із затримання нападника.

        Про це повідомили в Національній поліції.

        Кількість постраждалих уточнюється. На місце події направлені наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

        Реклама
        Реклама

        Міський голова Віталій Кличко повідомив, що стрілянина сталася на вулиці в Голосіївському районі. Серед поранених є дитина, її транспортують до лікарні. Дорослим надають допомогу на місці.

        За його словами, спецоперація із затримання чоловіка триває. Попередньо, він перебуває у приміщенні супермаркету, де також чути постріли.

        Унаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих.

        Окрім того, в Голосіївському районі введена спеціальна операція «Сирена» – все перекрито.


        Реклама
        Реклама

