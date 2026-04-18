Стрілянина у Києві: є загиблі та поранені, поліція проводить спецоперацію

У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені. Поліція проводить спецоперацію із затримання нападника.

Про це повідомили в Національній поліції.

Кількість постраждалих уточнюється. На місце події направлені наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що стрілянина сталася на вулиці в Голосіївському районі. Серед поранених є дитина, її транспортують до лікарні. Дорослим надають допомогу на місці.

За його словами, спецоперація із затримання чоловіка триває. Попередньо, він перебуває у приміщенні супермаркету, де також чути постріли.

Унаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих.

Окрім того, в Голосіївському районі введена спеціальна операція «Сирена» – все перекрито.