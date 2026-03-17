Глава антитерористичного центру США розкритикував війну з Іраном та звільнився

Директор Національного центру боротьби з тероризмом США Джо Кент подав у відставку. Він пояснив рішення незгодою з війною в Ірані.

Про це Джо Кент написав в мережі X, оприлюднивши текст своєї заяви на відставку.

У заяві глава антитерористичного центру США зазначив, що не може підтримувати дії США в Ірані.

Реклама

Реклама

“Я не можу за покликом совісті підтримувати поточну війну в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни”, — йдеться у документі.

За словами Кента, війна була розпочата під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі. Він також наголосив, що раніше президент Трамп розумів ризики втягування у конфлікти на Близькому Сході та їхні наслідки для США.

Кент заявив, що інформаційна кампанія з боку ізраїльських посадовців і американських медіа сформувала уявлення про нібито безпосередню загрозу з боку Ірану та швидку перемогу у разі удару. Він назвав це неправдою та порівняв із подіями, що призвели до війни в Іраку.

У зверненні він також підкреслив, що як ветеран не підтримує відправлення наступних поколінь на війну, яка “не приносить жодної користі американському народові”.

“Я молюся, щоб ви замислилися над тим, що ми робимо в Ірані і заради кого ми це робимо. Час для рішучих дій настав. Ви можете змінити курс і прокласти новий шлях для нашої країни, або дозволити нам ще більше скотитися до занепаду і хаосу. Рішення за вами”, – звернувся Кент до Трампа.