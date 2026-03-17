У Києві викрили співзасновника криптопіраміди на майже 1 млн доларів

Правоохоронці Києва викрили одного із засновників фінансової піраміди, яка діяла під виглядом криптоінвестицій. За попередніми даними, громадян ошукали майже на мільйон доларів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, з 2022 року учасники угруповання розгорнули на території України мережу фінансових пірамід. Вони пропонували громадянам інвестувати у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток і позиціонуючи проєкт як платформу у сфері криптоіндустрії.

Насправді схема діяла за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди. Прибуток обіцяли за рахунок залучення нових інвесторів, а виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. За попередніми даними, громадян ошукали на суму близько одного мільйона доларів.

Просуванням проєкту займалися його засновник разом із дружиною, які активно рекламували платформу в Instagram. До популяризації також долучалися інші блогери, які закликали підписників інвестувати кошти. Комунікацію з потенційними клієнтами вели через месенджер, де надавали консультації від імені представників компанії.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій та забезпечили створення і функціонування онлайн-платформи. Через вебресурс користувачі реєструвалися і поповнювали рахунки, розраховуючи на прибуток.

Під час обшуків у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль.

Одному з учасників повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.