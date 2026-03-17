Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III: програма візиту до Великої Британії

У вівторок, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III в Букінгемському палаці.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував Великій Британії, а також особисто Чарльзу III та всій королівській родині за постійну підтримку та солідарність з Україною.

Реклама

Реклама

Також сьогодні заплановані зустрічі президента України з прем’єр-міністром Кіром Стармером, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та виступ у британському парламенті.

“Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя”, – написав Зеленський.