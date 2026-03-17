У Києві жінка з дитиною опинилися за 200 метрів від берега на крижині: відео порятунку

В Оболонському районі Києва надзвичайники врятували жінку з дитиною, які опинилися на відколотій крижині. Їх віднесло від берега, і вони почали дрейфувати затокою.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
Інцидент стався на затоці Оболонь на вулиці Прирічній. О 18:06 рятувальники отримали повідомлення про людей на льоду, які потребують допомоги.
З’ясувалося, що під час прогулянки дівчинка вибігла на кригу. Її мати кинулася за нею, щоб повернути на берег, однак у цей момент крижина відкололася.
Жінка з дитиною опинилися у пастці та почали дрейфувати у бік центру затоки. На момент прибуття рятувальників вони перебували приблизно за 200 метрів від берега.
За допомогою аероглісера рятувальники дісталися до постраждалих і доправили їх на берег. Медична допомога їм не знадобилася.