Сили оборони уразили ЗРК “Тор”, “Бастіон” і склади росіян на кількох напрямках

16 березня та в ніч на 17 березня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів противника. Уражено засоби ППО, логістичні об’єкти, вузли зв’язку та місця зосередження сил.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу “ТОР-М2У” у районі Клінців Брянської області РФ. Також уражено район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, озброєної комплексами “Бастіон”, поблизу Верхньокурганного на тимчасово окупованій території Криму.

Окрім цього, під удар потрапив вузол зв’язку противника в районі Мангуша на тимчасово окупованій території Донецької області.

Серед об’єктів військової логістики уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також зафіксовано ураження навчально-тренувального центру безпілотників у районі Генічеської Гірки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Крім того, підрозділи Сил оборони завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області, а також по району зосередження живої сили окупантів поблизу Часового Яру Донецької області.