Агент РФ коригував обстріли Харкова: рішення суду

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, затриманого у Харкові. Він коригував ракетно-бомбові удари по місту та передавав росіянам дані про військові об’єкти.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російські ракети та КАБи на Харків. Серед основних цілей коригувальника були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ.

Для наведення ударів агент обходив місто та околиці, де намагався виявити військові об’єкти, а після повернення додому “звітував” окупантам.

За матеріалами справи, він був на зв’язку зі співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента за місцем проживання.

Встановлено, що завдання окупантів виконував завербований ФСБ місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли залишав прокремлівські коментарі на Telegram-каналах.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).